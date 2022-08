Coppa Italia: Torino-Palermo, le formazioni ufficiali (Di sabato 6 agosto 2022) Riportiamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Torino e Palermo, valida per i trentaduesimi della Coppa Italia 2022/23. La vincente affronterà il Cittadella, che ieri ha eliminato il Lecce in trasferta. Primo appuntamento ufficiale della stagione per il Toro, che riparte da mister Juric protagonista di un’annata positiva nella scorsa Serie A con il decimo posto finale a quota 50 punti. In vista del nuovo campionato i granata cercheranno di alzare un po’ l’asticella, anche se il tecnico attende ancora qualche rinforzo dal mercato. I piemontesi esordiranno il 13 agosto sul campo del Monza, mentre una settimana dopo sono attesi dalla prima gara casalinga contro la Lazio. Sulla strada dei granata oggi c’è il Palermo, che dopo l’addio improvviso del tecnico ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 6 agosto 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, valida per i trentaduesimi della2022/23. La vincente affronterà il Cittadella, che ieri ha eliminato il Lecce in trasferta. Primo appuntamento ufficiale della stagione per il Toro, che riparte da mister Juric protagonista di un’annata positiva nella scorsa Serie A con il decimo posto finale a quota 50 punti. In vista del nuovo campionato i granata cercheranno di alzare un po’ l’asticella, anche se il tecnico attende ancora qualche rinforzo dal mercato. I piemontesi esordiranno il 13 agosto sul campo del Monza, mentre una settimana dopo sono attesi dalla prima gara casalinga contro la Lazio. Sulla strada dei granata oggi c’è il, che dopo l’addio improvviso del tecnico ...

