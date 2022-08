Coppa Italia, Spezia e Brescia volano ai sedicesimi di finale (Di sabato 6 agosto 2022) Coppa Italia, Spezia e Brescia battono rispettivamente Como e Pisa e volano ai sedicesimi di finale: i dettagli Il Brescia e lo Spezia battono rispettivamente Pisa e Como e volano ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Le rondinelle hanno battuto il Pisa con il risultato di 4-1 mentre gli aquilotti hanno battuto il Como per 5-1. Le due formazioni si affronteranno ai sedicesimi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022)battono rispettivamente Como e Pisa eaidi: i dettagli Ile lobattono rispettivamente Pisa e Como eaididi. Le rondinelle hanno battuto il Pisa con il risultato di 4-1 mentre gli aquilotti hanno battuto il Como per 5-1. Le due formazioni si affronteranno ai. L'articolo proviene da Calcio News 24.

