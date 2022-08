Coppa Italia: Empoli-SPAL, le formazioni ufficiali (Di sabato 6 agosto 2022) I 32esimi di Coppa Italia hanno regalato già moltissime sorprese. Se l’Udinese ha vinto – di misura – contro la Feralpisalò, lo stesso non si può dire per il Lecce, fuori ai supplementari contro il Cittadella. A passare il turno anche Cagliari (contro il Perugia per 3-2) e Sampdoria (1-0 contro la Reggina). Altra giornata e altri incontri, ecco allora le formazioni ufficiali di Empoli-SPAL, match che sulla carta vede i toscani favoriti. Toscani e liguri si apprestano a cominciare, ufficialmente, la propria stagione, con obiettivi chiaramente diversi. L’Empoli, dopo la buona – ma altalenante – stagione conclusa, vuole centrare un’altra salvezza puntando così alla permanenza in Serie A. Per farlo ha però dovuto cambiare molti tasselli, a partire proprio dalla panchina. ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 6 agosto 2022) I 32esimi dihanno regalato già moltissime sorprese. Se l’Udinese ha vinto – di misura – contro la Feralpisalò, lo stesso non si può dire per il Lecce, fuori ai supplementari contro il Cittadella. A passare il turno anche Cagliari (contro il Perugia per 3-2) e Sampdoria (1-0 contro la Reggina). Altra giornata e altri incontri, ecco allora ledi, match che sulla carta vede i toscani favoriti. Toscani e liguri si apprestano a cominciare, ufficialmente, la propria stagione, con obiettivi chiaramente diversi. L’, dopo la buona – ma altalenante – stagione conclusa, vuole centrare un’altra salvezza puntando così alla permanenza in Serie A. Per farlo ha però dovuto cambiare molti tasselli, a partire proprio dalla panchina. ...

OfficialUSS1919 : ???? I numeri di maglia per la Coppa Italia 2022/23 ?? #macteanimo #forzagranata - gippu1 : Daniel #Maldini ha segnato il suo primo gol in Coppa Italia alla stessa squadra a cui Paolo Maldini segnò il suo pr… - TorinoFC_1906 : Stasera in Coppa Italia scenderemo in campo così ?? Calcio d'inizio alle ore 21.15, le casse dello stadio saranno a… - FiorenteAntonio : RT @gippu1: Daniel #Maldini ha segnato il suo primo gol in Coppa Italia alla stessa squadra a cui Paolo Maldini segnò il suo primo gol in s… - FondoItalia : Skiroll - Coppa Italia Cascina Bianca, Emanuele Becchis e Lisa Bolzan si aggiudicano la sprint di Verrayes -