“Concimati con l’ignoranza gli elettori della Meloni” Su “Repubblica” le squallide offese di Makkox

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 6 agosto 2022) Parole in libertà,, ironie becere. Contro Giorgiae la destra italiana che si prepara al voto il fine giustifica i mezzi, perfino quando di mezzo c’è in giornale, come, una volta autorevole almeno nella scelta dei suoi intervistati. Stavolta, per completare l’effluvio quotidiano contro la, viene riciclato un opinionista che in genere compare in veste di vignettista sul Fatto di Marco Travaglio,, volto noto anche in tv grazie alla trasmissione “Propaganda live” che conduce con Zoro.elogia la simpatia di Calenda, contento lui, attacca Conte , “un meraviglioso personaggio tragicomico”, sfotte Renzi, Di Maio, ma si fa serio quando parladestra e. E scattano le ...