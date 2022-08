Con questi ingredienti politici | abbiamo perso la ricetta della governabilità?

ignaziocorrao : Si alleano con Calenda. Avallano qualsiasi devastazione ambientale da sempre. Fanno fare miliardi di utili all’ENI… - msgelmini : Con @MatteoRichetti, Fabrizio Benzoni e la squadra di @azionebrescia siamo al lavoro per dare una casa ai sindaci,… - sandrogozi : 2/2 Sono più di vent’anni che l’Italia è prigioniera di questi errori. Basta! L’agenda #Draghi è il discrimine all… - RobyRob64 : Mi domando: ma chi sarà mai quella zucca vuota che voterà questi due, con tutte le cazzate dette e fatte contro gli… - Mirarch3 : RT @sandrogozi: 2/2 Sono più di vent’anni che l’Italia è prigioniera di questi errori. Basta! L’agenda #Draghi è il discrimine all’origine… -

Matera News

Eppure l'ebollizione dell'acqua e dei fluidi in generale ha a che vedereuna miriade di ... La combinazione dielementi fa sì che migliori esponenzialmente il massimo flusso di calore. Il ......cercato di creare le condizioni ideali affinché i ragazzi venissero a parlare dei loro problemi... Spessobambini invitano i loro coetanei, che ovviamente possiamo accogliere solo se i ... Basilicata, monta la protesta: "con questi costi raddoppiati un altro devastante colpo agli agricoltori". La richiesta urgente Lungo post su Facebook del presidente dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte che punta il dito contro i transfughi: "Quando persone che hanno avuto tutto dal ...Il leader M5S giura ai big di aver fatto tutto il possibile e ora chiede aiuto per la campagna elettorale «Per favore, tu comunque dammi una mano in campagna elettorale». Ci sono tanti modi per mostra ...