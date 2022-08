Commercio a Bergamo, in agosto il 50% chiuso per ferie: manca di personale (Di sabato 6 agosto 2022) Alla vigilia della partenza per le vacanze di tanti bergamaschi anche i negozi di città e provincia si concedono qualche giorno di ferie. Secondo l’indagine condotta da Ascom ConfCommercio Bergamo il 50% delle attività commerciali e il 40% di bar e ristoranti di Bergamo e provincia – escluse le zone turistiche e Città Alta – chiuderanno per ferie nelle settimane centrali di agosto. In Città Alta rimarrà aperto il 100% delle attività di ristorazione e del turismo e il 90% delle attività commerciali. Nella zona centrale di città bassa l’80% delle attività di ristorazione e dell’ospitalità resteranno aperte ad agosto, così come resterà tutto aperto nelle valli bergamasche e nei laghi, pronti per la stagione estiva. Il momento di massima chiusura si concentrerà nei giorni ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 agosto 2022) Alla vigilia della partenza per le vacanze di tanti bergamaschi anche i negozi di città e provincia si concedono qualche giorno di. Secondo l’indagine condotta da Ascom Confil 50% delle attività commerciali e il 40% di bar e ristoranti die provincia – escluse le zone turistiche e Città Alta – chiuderanno pernelle settimane centrali di. In Città Alta rimarrà aperto il 100% delle attività di ristorazione e del turismo e il 90% delle attività commerciali. Nella zona centrale di città bassa l’80% delle attività di ristorazione e dell’ospitalità resteranno aperte ad, così come resterà tutto aperto nelle valli bergamasche e nei laghi, pronti per la stagione estiva. Il momento di massima chiusura si concentrerà nei giorni ...

