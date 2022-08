fattoquotidiano : Colpo di coda di Renato #Brunetta su ministero e Pnrr: nomine ‘last minute’ a governo dimissionato. Appello dei dir… - fattoquotidiano : Il colpo di coda di Brunetta su ministero e Pnrr: nomine ‘last minute’ a governo dimissionato. I dirigenti a Draghi… - fattoquotidiano : I titoli di coda sono confermati. L’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico termina qui, il colpo fat… - gioart79 : RT @ElioLannutti: Il colpo di coda di Brunetta su ministero e Pnrr: nomine ‘last minute’ a governo dimissionato. I dirigenti a Draghi: “Blo… - SecolodItalia1 : Colpo di coda del dimissionario governo Draghi, FdI: «Ha tagliato l’assegno per i figli» -

Il Fatto Quotidiano

Ma Brunetta tira dritto, assestando undiche fa discutere. Insorgono le associazioni dei dirigenti, che chiedono a lla Presidenza del Consiglio di annullare le procedure ' last minute ' ...dida parte del governo uscente sul tema della mobilità sostenibile, col via libera al DPCM sugli incentivi auto per favorire la transizione verde e gli investimenti nel settore ... Il colpo di coda di Brunetta su ministero e Pnrr: nomine ‘last minute’ a governo dimissionato Il taglio del cuneo vale 1,2 miliardi, mentre la rivalutazione delle pensioni vale 1,5 miliardi. Pensioni stravolte a ottobre, colpo di coda del governo: cosa cambia. PENSIONI E CUNEO L'anticipo a ott ...Lo ha detto il ministro dell'economia Daniele Franco in conferenza stampa dopo il cdm "Con un decreto ministeriale di 700 mln è prorogato al 20 settembre l'abbattimento di 25 centesimi delle accise su ...