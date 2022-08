Classifica FIMI: La Dolce Vita ‘insidiata’ da Giovani Wannabe e Tropicana. Lazza ancora primo tra gli album (Di sabato 6 agosto 2022) Annalisa - Instagram Nuovi equilibri nella Classifica FIMI dal 29 luglio al 4 agosto 2022. Anche se La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei resiste al primo posto dei singoli, Giovani Wannabe e Tropicana sono sempre più vicine a superarla. Negli album, invece, Lazza difende ancora il suo “dominio”. Ecco tutte le posizioni. Partiamo dai singoli. Mentre in cima resta La Dolce Vita, i Pinguini Tattici Nucleari salgono in seconda posizione con Giovani Wannabe (+1). Per la prima volta in terza posizione anche Tropicana di Boomdabash e Annalisa (+2). Stabile al quarto posto Shakerando di Rhove. Piccola discesa per ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 6 agosto 2022) Annalisa - Instagram Nuovi equilibri nelladal 29 luglio al 4 agosto 2022. Anche se Ladi Fedez, Tananai e Mara Sattei resiste alposto dei singoli,sono sempre più vicine a superarla. Negli, invece,difendeil suo “dominio”. Ecco tutte le posizioni. Partiamo dai singoli. Mentre in cima resta La, i Pinguini Tattici Nucleari salgono in seconda posizione con(+1). Per la prima volta in terza posizione anchedi Boomdabash e Annalisa (+2). Stabile al quarto posto Shakerando di Rhove. Piccola discesa per ...

