Civitanova Marche, al corteo per Alika gente proveniente da tutta Italia. La famiglia: "Vogliamo giustizia" (Di sabato 6 agosto 2022) Oltre alla moglie Charity Oriakhi anche 500 nigeriani provenienti da tutta Italia e rappresentanti del coordinamento anti-razzista Italiano. Il legale Mantella: "Siamo qui per dire no a qualsiasi forma di violenza"

