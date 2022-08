Cinema italiano in lutto | morto il famoso attore | fu il piccolo Marcello nel film di Rossellini

Leggi su tvzap

(Di sabato 6 agosto 2022) Èoggi a Roma, all’età di 88 anni, l’Vito Annicchiarico. L’artista interpretò il, figlio di Anna Magnani in Roma Città Aperta,manifesto del neorealismo diretto da Robertonel 1945 con il grande Aldo Fabrizi. ÈVito Annichiarico, vinse i Nastri D’Argento nel 2016 Il nipote dell’ha diffuso la notizia della morte del nonno tramite Facebook. Vito Annicchiarico lascia tre figli e tre nipoti. I funerali si terranno lunedì mattina alle 10 nella parrocchia San Fedele, a Pietralata, a Roma. L’nel 2016 aveva vinto il premio speciale ai Nastri d’Argento. “Girare Roma Città Aperta fu per me come passare dalle stalle alle stelle, sul set il necessario non mancava mai, mi sono ...