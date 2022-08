Cinema, Diabolik torna nelle sale con “Ginko all’attacco”: cosa succede al Re del Terrore (Di sabato 6 agosto 2022) I Manetti Bros rimettono in scena “Diabolik” nel film in uscita il 17 novembre nelle sale Cinematografiche. Racconta il secondo capitolo del personaggio creato nel 1962 da Angela e Luciana Giussani. Il titolo questa volta è “Diabolik – Ginko all’attacco”. E a indossare la maschera del Re del Terrore è l’attore internazionale Giacomo Gianniotti, noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie Grey’s Anatomy. Al suo fianco Miriam Leone e Valerio Mastandrea. I due tornano a vestire i panni dell’affascinante Eva Kant e dell’instancabile ispettore Ginko. Invece, Monica Bellucci sarà Altea, eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante dal carattere forte. Diabolik, il film tratto dalla storia ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 agosto 2022) I Manetti Bros rimettono in scena “” nel film in uscita il 17 novembretografiche. Racconta il secondo capitolo del personaggio creato nel 1962 da Angela e Luciana Giussani. Il titolo questa volta è “”. E a indossare la maschera del Re delè l’attore internazionale Giacomo Gianniotti, noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie Grey’s Anatomy. Al suo fianco Miriam Leone e Valerio Mastandrea. I dueno a vestire i panni dell’affascinante Eva Kant e dell’instancabile ispettore. Invece, Monica Bellucci sarà Altea, eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante dal carattere forte., il film tratto dalla storia ...

