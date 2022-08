Ciclismo | show al Giro dell' Emilia 2022 | torna il duello Pogacar - Vingegaard - Sport - Altri Sport - quotidiano net

PakdheSebel : Referensi: - ILENIALazzaro : RT @Eurosport_IT: Van Vleuten fa un vero e proprio show: stacca tutte, quasi 60km da sola, poi esulta all'arrivo. Tappa, maglia gialla e qu… - Eurosport_IT : Van Vleuten fa un vero e proprio show: stacca tutte, quasi 60km da sola, poi esulta all'arrivo. Tappa, maglia giall… -

OA Sport

L'edizione 2022 dovrebbe avere al via il meglio delmondiale, con il primo e il secondo dell'ultimo Tour de France. Lo sloveno Tadej Pogacar ha già annunciato la sua presenza, ma al via è ...Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar saranno grandi protagonisti al Giro dell'Emilia 2022, che andrà in scena il prossimo 1° ottobre. I primi due classificati degli ultimi due Tour de France illumineranno ... Ciclismo, Vingegaard e Pogacar show al Giro dell'Emilia: duello sul San Luca La Stella di Vinci, 31 luglio 2022 - Un vero e proprio spettacolo e show quello offerto dalla Work Service nella gara pomeridiana juniores con uno scatenato Federico Savino che ha attaccato assieme al ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...