Ciclismo | primo successo fra i professionisti per il bergamasco Lorenzo Rota

Leggi su bergamonews

(Di sabato 6 agosto 2022) Prima vittoria fra iper ilche si è imposto nella seconda tappa del Sazka Tour. Dopo aver sfiorato più volte la gioia del, il 27enne di Sorisole è andato a segno in occasione dell’arrivo in salita di Pustevny. Già secondo al Giro d’Italia nella tappa di Genova,era apparso particolarmente pimpante nel corso del Giro di Vallonia presentandosi in Repubblica Ceca con una condizione ottimale. Bravo a sfruttare l’attacco nel tratto conclusivo del compagno Rein Taaramae, il portacolori dell’Intermarché – Wanty – Gobert ha superato di misura il britannico Oscar Onley (Team DSM Development) conquistando così la maglia di leader della competizione. In chiave italiana ottima prestazione per Domenico Pozzovivo (Intermarché – Wanty – Gobert) ...