"Ci stiamo, ma Letta prenda pure loro": la bomba di Fratoianni, chi vuole a bordo (Di sabato 6 agosto 2022) E alla fine scatta la trappola per Letta. Sinistra Italiana rilancia con una controproposta la trattativa per un'alleanza con il Pd. In che modo? Chiedendo di aprire il patto di coalizione anche al Movimento Cinque Stelle. Finora il "no" del Pd ad una nuova alleanza con Giuseppe Conte in vista del voto del 25 aprile è stato piuttosto fermo. E a questo punto la proposta di Fratoianni appare come una provocazione per far saltare il banco. "L'Assemblea nazionale di Sinistra Italiana ha approvato la proposta di Nicola Fratoianni e ha dato mandato al segretario nazionale di verificare la possibilità di stringere un accordo con il Partito democratico sui collegi uninominali", si legge nel comunicato del partito di Fratoianni. Il mandato, si legge ancora in una nota del partito, include però anche l'indicazione "di lavorare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) E alla fine scatta la trappola per. Sinistra Italiana rilancia con una controproposta la trattativa per un'alleanza con il Pd. In che modo? Chiedendo di aprire il patto di coalizione anche al Movimento Cinque Stelle. Finora il "no" del Pd ad una nuova alleanza con Giuseppe Conte in vista del voto del 25 aprile è stato piuttosto fermo. E a questo punto la proposta diappare come una provocazione per far saltare il banco. "L'Assemblea nazionale di Sinistra Italiana ha approvato la proposta di Nicolae ha dato mandato al segretario nazionale di verificare la possibilità di stringere un accordo con il Partito democratico sui collegi uninominali", si legge nel comunicato del partito di. Il mandato, si legge ancora in una nota del partito, include però anche l'indicazione "di lavorare ...

CarloCalenda : Ma figurati! Nell'accordo si chiarisce che ci sono due leadership: Letta per la sinistra e io per liberali e popola… - sch_antonio : Che pantomima al #Centrosinistra ... no, non veniamo. . noooo noooo... due giorni cosi... poi ok! ci stiamo chissa… - Cla___________ : @Anna2Ary @Covidioti Invece di Maio & co ci capiscono..!? Letta? Che prende 600K l’anno ha idea di come stiamo messi? No.. - TheForgottenM13 : @gianner @RoccoTodero Continuate a mettere sul piatto della bilancia Calenda-Speranza-Letta. Stiamo al patto fiduci… - DANIELA25208347 : @PoliticaPerJedi Maestro,solo Di Maio e Dibattista? Vogliamo parlare dell'amletico Letta/Oblomov, di Calenda, Conte… -