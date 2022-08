“Ci siamo lasciati” Un altro addio nel mondo vip italiano | “deciso insieme”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 6 agosto 2022) Un’altra coppia è scoppiata durante questa estate 2022, che sarà sicuramente ricordata per le rotture vip: dopo Shakira e Piqué, Ilary Blasi e Totti e (forse) Wanda Nara e Mauro Icardianche tra Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi. Il cantante e youtuber e l’influencer facevano coppia fissa dal 2019. Anche in questo caso l’annuncio è stato congiunto, ma su Instagram. Tra le ultime Storie i due hanno svelato di aver chiuso di comune accordo la loro relazione: “Come sapete non amo parlare pubblicamente della mia vita privata, ma in questo caso mi sembra corretto”, ha esordito lui su Instagram. Fabio Rovazzi, è finita con Karen Kokeshi “Me lo state chiedendo in tanti da un po’ e meritate una risposta. So che vi siete affezionati alla storia tra me e Karen, ne abbiamo fatte di cotte e di crude e cidavvero divertiti ...