Chiusura netta dopo l’Isola dei Famosi: “Si accettano candidature” | Cerca già il sostituto (Di sabato 6 agosto 2022) Finalmente arriva la svolta su di uno dei rapporti più chiacchierati dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi: tra di loro è finito tutto Il cast dell’Isola dei Famosi (screenshot sito Isola)Nel corso dell’ultima edizione andata in onda dell’Isola dei Famosi anche l’amore ha scatenato non poche dinamiche. Alcuni protagonisti hanno scelto di mettere il loro cuore in gioco dando il via anche a non poche polemiche. Tra questi c’è anche Mercedesz Henger che nel corso del programma si è avvicinata particolarmente ad Edoardo Tavassi. I due hanno dato il via ad un vero e proprio tira e molla che sembrava destinato a durare anche dopo il format. Alcune dichiarazioni dell’ex naufraga adesso sembrano però confermare come tra i due sia tutto finito. Isola dei ... Leggi su specialmag (Di sabato 6 agosto 2022) Finalmente arriva la svolta su di uno dei rapporti più chiacchierati dell’ultima edizione deldei: tra di loro è finito tutto Il cast deldei(screenshot sito Isola)Nel corso dell’ultima edizione andata in onda deldeianche l’amore ha scatenato non poche dinamiche. Alcuni protagonisti hanno scelto di mettere il loro cuore in gioco dando il via anche a non poche polemiche. Tra questi c’è anche Mercedesz Henger che nel corso del programma si è avvicinata particolarmente ad Edoardo Tavassi. I due hanno dato il via ad un vero e proprio tira e molla che sembrava destinato a durare ancheil format. Alcune dichiarazioni dell’ex naufraga adesso sembrano però confermare come tra i due sia tutto finito. Isola dei ...

