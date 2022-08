Chiara Ferragni rivela: “Così ho capito che Fedez era l’uomo della mia vita” – Video (Di sabato 6 agosto 2022) I racconti di Chiara Ferragni con i retroscena della sua storia d’amore con Fedez sono una vera e propria web series amatissima dai fan della coppia. E Così, dopo averci raccontato i dettagli dei loro primi appuntamenti, ora l’imprenditrice digitale ha pubblicato una nuova puntata, la quarta, in cui rivela i particolari delle loro prime uscite “ufficiali” di coppia. “Dopo il primo appuntamento ci siamo conosciuti bene, c’è stata una grande intesa emotiva. Successivamente abbiamo cercato di andare a cena insieme cercando di non farci paparazzare, ma era impossibile, uscivano sempre foto ovunque, perché naturalmente era una grande novità”, ha raccontato Chiara da Ibiza, dove è in vacanza con la famiglia. E ancora: “Lui poi è venuto a Parigi con me a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) I racconti dicon i retroscenasua storia d’amore consono una vera e propria web series amatissima dai fancoppia. E, dopo averci raccontato i dettagli dei loro primi appuntamenti, ora l’imprenditrice digitale ha pubblicato una nuova puntata, la quarta, in cuii particolari delle loro prime uscite “ufficiali” di coppia. “Dopo il primo appuntamento ci siamo conosciuti bene, c’è stata una grande intesa emotiva. Successivamente abbiamo cercato di andare a cena insieme cercando di non farci paparazzare, ma era impossibile, uscivano sempre foto ovunque, perché naturalmente era una grande novità”, ha raccontatoda Ibiza, dove è in vacanza con la famiglia. E ancora: “Lui poi è venuto a Parigi con me a ...

ilfattovideo : Chiara Ferragni rivela: “Così ho capito che Fedez era l’uomo della mia vita” – Video - vogue_italia : L'accessorio per capelli di cui le celebrities non possono fare a meno (Chiara Ferragni inclusa) ? - _onlyxbrave__ : RT @martyxharry: Ma vi ricordate Chiara ferragni è: bella, nuda Chiara ferragni è la mia ragazza e invece no legginser ma che carini - DonnaGlamour : Chiara Ferragni ieri e oggi: le foto dell’influencer prima del successo - govi47 : La voce! È importantissima… Vuoi mettere quella di Luca Ward con quella di Battista ? Cerchiamo una doppiatrice per Chiara Ferragni ! ?????? -