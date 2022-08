Chiara Ferragni e Beatrice Valli non si sopportano? “Ad Ibiza si evitano accuratamente”, spunta il gossip (Di sabato 6 agosto 2022) Beatrice Valli e Chiara Ferragni non si sopportano? Questa è l’indiscrezione lanciata da the pipol dopo l’arrivo di entrambe (con Marco Fantini l’una e Fedez l’altra) ad Ibiza. Chiara Ferragni e Beatrice Valli non si sopportano? spunta il gossip A quanto pare, nonostante l’isola sia molto grande, i posti “vip” sarebbero sempre gli stessi e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 6 agosto 2022)non si? Questa è l’indiscrezione lanciata da the pipol dopo l’arrivo di entrambe (con Marco Fantini l’una e Fedez l’altra) adnon siilA quanto pare, nonostante l’isola sia molto grande, i posti “vip” sarebbero sempre gli stessi e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Chiara Ferragni e Beatrice Valli non si sopportano? “Ad Ibiza si evitano accuratamente”, spunta il gossip… - StrangisLuigino : in questa foto sembra che io abbia l’auto stima di Chiara Ferragni… - SamBrtzNew : @coccinelo Dipende dai punti di vista, per Chiara Ferragni sicuramente no ?? - chenjunying1114 : RT @glooit: Chiara Ferragni, dalla schiena scoperta al cut-out sul seno: la sua estate è all’insegna dei nude look leggi su Gloo https://t… - chenjunying1114 : RT @vogue_italia: Chiara Ferragni riscrive le regole del nude look con il top scultura firmato SCHIAPARELLI -