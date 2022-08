Chi vuole i tesori di Afghanistan e Kazakistan (Di sabato 6 agosto 2022) La fame di minerali di Russia e Cina alimenta la loro competizione per lo sfruttamento di uranio, rame, ferro e ora litio, di cui sono ricche in particolare Afghanistan e Kazakistan. La corsa a queste risorse da parte delle due superpotenze è solo all’inizio... Siamo così sicuri che l’asse Cina-Russia si sia rafforzato con la guerra in Ucraina? Certo, la convenienza e le circostanze hanno reso i due Paesi alleati di fatto, obbligando Mosca a scambiare con Pechino più di quanto non volesse. E certo, a parole, insieme stanno costruendo «un nuovo ordine mondiale». Ma c’è un ambito in cui la competizione tra le due superpotenze aumenta. A dirlo sono i fatti, e un principio economico che, mutuato dal latino, potrebbe tradursi in mors tua vita mea. Fin dall’estate scorsa alcuni rapporti del Gru, il servizio segreto militare russo, mettevano in guardia il ... Leggi su panorama (Di sabato 6 agosto 2022) La fame di minerali di Russia e Cina alimenta la loro competizione per lo sfruttamento di uranio, rame, ferro e ora litio, di cui sono ricche in particolare. La corsa a queste risorse da parte delle due superpotenze è solo all’inizio... Siamo così sicuri che l’asse Cina-Russia si sia rafforzato con la guerra in Ucraina? Certo, la convenienza e le circostanze hanno reso i due Paesi alleati di fatto, obbligando Mosca a scambiare con Pechino più di quanto non volesse. E certo, a parole, insieme stanno costruendo «un nuovo ordine mondiale». Ma c’è un ambito in cui la competizione tra le due superpotenze aumenta. A dirlo sono i fatti, e un principio economico che, mutuato dal latino, potrebbe tradursi in mors tua vita mea. Fin dall’estate scorsa alcuni rapporti del Gru, il servizio segreto militare russo, mettevano in guardia il ...

