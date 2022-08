Chelsea | l'arrivo di Cucurella spinge Marcos Alonso al Barcellona

(Di sabato 6 agosto 2022) Come racconta il Daily Mail, dopo l'dipotrebbe lasciare il. Per il giocatore, ilresta...

FvckMattii : ??ULTIM’ORA??#Napoli ufficiale l’arrivo di #Kepa dal Chelsea, prestito secco di un anno. Visite mediche in serata a Villa Stuart. - ilpodsport : #Calciomercato Colpo Chelsea: il club ufficializza l'arrivo dello spagnolo Cucurella #ilpodsport - okcalciomercato : Chelsea, spese folli a Stamford Bridge: ufficiale l’arrivo di Cucurella dal Brighton - ascionee_ciro : ??ULTIM’ORA BARCELLONA?? I blaugrana puntano a Marcos Alonso, il Chelsea è disposto a lasciarlo andare dopo l’arriv… - sportli26181512 : Chelsea, Tuchel: 'Sono anni che lavoriamo su Koulibaly, ma col Napoli non è mai facile': Thomas Tuchel, allenatore… -

... il Leicester è in cerca di rinforzi per il reparto offensivo e sta valutando un inserimento ai danni del Newcastle per Callum Hudson - Odoi , chiuso a Londra dall'di Sterling.Il laterale spagnolo ex Fiorentina sposerà il progetto blaugrana e lascerà ilcui andrà una cifra inferiore ai 10 milioni di ...Marcos Alonso, secondo il Daily Mail, potrebbe trasferirsi al Barça. Al Chelsea, dopo l'arrivo di Cucurella, non c'è più ...La società potrebbe decidere di acquistare il nazionale italiano, che con l'eventuale arrivo dell'olandese non giocherebbe titolare nel Chelsea ...