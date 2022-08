Che succede al Pnrr senza Draghi? Vediamo dove è blindato e dove no (Di sabato 6 agosto 2022) In concreto, l'incognita cruciale del dopo - Draghi è riassunta in quattro lettere: Pnrr . I dubbi e i timori, dopo la caduta del più autorevole presidente del Consiglio da molti anni, sono tanti: il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 6 agosto 2022) In concreto, l'incognita cruciale del dopo -è riassunta in quattro lettere:. I dubbi e i timori, dopo la caduta del più autorevole presidente del Consiglio da molti anni, sono tanti: il ...

AngeloCiocca : Ora che lo dice @amnestyitalia che succede? - borghi_claudio : @RobertoAli20 Niente. Se vale il principio di non costringere non succede nulla. Chi vuole si vaccina chi non vuole… - fanpage : Alika Ogorchukwu, un 39enne di origine nigeriana, è stato ucciso oggi per strada a Civitanova Marche. L’avvocato Fr… - ArmandoDicone : Ecco cosa succede ad un Paese che manda via i migliori. FI, 5S e Lega sono i responsabili, non dimentichiamolo. - Rossana44792035 : RT @ardigiorgio: Il segretario dell fiom dice che la sinistra ha dimenticato gli operai. Succede quando metti ministro del lavoro uno del p… -