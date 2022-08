Che lagna il buonismo sul voto “per”. Elogio del voto “contro” (Di sabato 6 agosto 2022) So benissimo che la cosa che più conta nel voto è quello che le forze politiche vogliono, i programmi, gli ideali, i contenuti. Ma tutti abbiamo il diritto di cercare di evitare l’opzione che consideriamo peggiore Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 agosto 2022) So benissimo che la cosa che più conta nelè quello che le forze politiche vogliono, i programmi, gli ideali, i contenuti. Ma tutti abbiamo il diritto di cercare di evitare l’opzione che consideriamo peggiore

