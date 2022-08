Che Dio ci aiuti, lutto improvviso per la protagonista della serie tv: il triste annuncio (Di sabato 6 agosto 2022) . Purtroppo è venuta a mancare una persona molto importante Francesca Chillemi ha comunicato su Instagram di aver perso l’amata nonna. Tutti i suoi colleghi le hanno mandato dei messaggi di cordoglio, facendole sentire un grande affetto. Un momento davvero complicato L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 6 agosto 2022) . Purtroppo è venuta a mancare una persona molto importante Francesca Chillemi ha comunicato su Instagram di aver perso l’amata nonna. Tutti i suoi colleghi le hanno mandato dei messaggi di cordoglio, facendole sentire un grande affetto. Un momento davvero complicato L'articolo proviene da Inews24.it.

ASmerilli : 25 anni che sono Figlia di Maria Ausiliatrice nei 150 di storia dell’Istituto. Ringrazio per il passaggio di Dio ne… - Pontifex_it : Accumulare beni materiali non basta a vivere bene, perché – dice Gesù nel #VangelodiOggi (Lc 12,13-21) – la vita no… - Pontifex_it : Continuiamo a pregare per il popolo ucraino, aggredito e martoriato, chiedendo a Dio di liberarlo dal flagello dell… - Vito_Cipolla : RT @NicholasPelle: Il Signor Berizzi oggi attacca per il 9 giorno consecutivo la Meloni. Oggi parla di 'Dio - Patria - Famiglia'. L'ennessi… - latzar : Ma come si fa a votare un partito come la Lega o Fratelli d’Italia che come slogan ancora usano Dio e religione? E… -