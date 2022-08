Champions League | chi è il favorito oggi per vincere la Champions League?

Leggi su justcalcio

(Di sabato 6 agosto 2022) 2022-08-06 10:38:39 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: lun22-23 Sta per caramellare. Manca solo un mese all’inizio (la prima giornata si giocherà il 6/7 settembre) e gli undici iniziali del 32 squadre che saranno nel sorteggio dei gironi giovedì 25 di questo agosto. Quel giorno conosceremo la composizione degli otto gruppi che segneranno l’inizio di acarina (come ogni anno); conteso (come ogni anno); aprire (come tutti gli anni); Y spettacolare (come tutti gli anni). È troppo ricorrente pensare che ogni anno che passa lasia la migliore della storia. In questo caso, alcuni assenti (Arsenal, Manchester United, Roma…) ...