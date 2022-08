Centrodestra, ecco la ricetta per costruire una vera Italia moderna (Di sabato 6 agosto 2022) In Italia non si è mai formato un partito conservatore. La mancata nascita di una forza convintamente conservatrice ha di fatto impedito di porre al centro della cultura politica nazionale tradizioni e valori indispensabili in un sistema di democrazia liberale, per distinguere il mondo della destra da quello della sinistra. Le ragioni che hanno ostacolato la nascita di un partito siffatto sono da ricondurre al peculiare percorso attraverso cui si è giunti alla costituzione dell'Unità d'Italia. A tal proposito, risulta ancora oggi decisiva l'analisi fatta dall'accademico e politico Ruggiero Bonghi nel lontano 1882 quando, partendo dal carattere rivoluzionario con il quale nasce lo Stato unitario, scrive che «il partito moderato e liberale non ha potuto e talora non ha voluto essere un partito conservatore. Esso ha avuto davanti agli occhi unicamente un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Innon si è mai formato un partito conservatore. La mancata nascita di una forza convintamente conservatrice ha di fatto impedito di porre al centro della cultura politica nazionale tradizioni e valori indispensabili in un sistema di democrazia liberale, per distinguere il mondo della destra da quello della sinistra. Le ragioni che hanno ostacolato la nascita di un partito siffatto sono da ricondurre al peculiare percorso attraverso cui si è giunti alla costituzione dell'Unità d'. A tal proposito, risulta ancora oggi decisiva l'analisi fatta dall'accademico e politico Ruggiero Bonghi nel lontano 1882 quando, partendo dal carattere rivoluzionario con il quale nasce lo Stato unitario, scrive che «il partito moderato e liberale non ha potuto e talora non ha voluto essere un partito conservatore. Esso ha avuto davanti agli occhi unicamente un ...

NicolaPorro : ??Torna il #Covid? Il #centrodestra dichiara: 'Ecco cosa faremo' ?? - an_fromthetower : RT @coraggio_italia: #CoraggioItalia e #UDC insieme alle prossime #ElezioniPolitiche22 ?? Ecco il logo della nostra alleanza a sostegno d… - pasha971 : RT @LVDA_Acid: Berlusconi: 'Al governo Draghi abbiamo votato la fiducia tutte le 55 volte' La Verità, 5 agosto 2022 Ecco, Cavaliere; per 5… - Gabriele885 : RT @Libero_official: Una 'grande distesa blu', così come la ha definita l'Ansa: ecco la mappa che prevede un boom di #collegi per il centro… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Una 'grande distesa blu', così come la ha definita l'Ansa: ecco la mappa che prevede un boom di #collegi per il centro… -