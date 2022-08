Centro Democratico rischia di spaccarsi. Pasquino nicchia (Di sabato 6 agosto 2022) di Erika Noschese Mentre si provano a delineare definitivamente gli scenari politici, i partiti iniziano a mostrare crepe evidenti. Questo non è solo il caso di Azione che, dopo l’accordo con il Pd, rischia seriamente di perdere pezzi. La responsabilità sembra essere, in parte, anche di Luigi Di Maio: il ministro degli Esteri, dopo l’addio al Movimento 5 Stelle, ha lanciato il suo partito politico. Un movimento, “Insieme per il futuro” che inizialmente sembrava intenzionato a correre da solo per poi unirsi a Centro Democratico e dare così vita ad un’unica grande coalizione. Una decisione che sembra aver fatto storcere il naso agli esponenti di Centro Democratico che – almeno in Campania – sembrano pronti a salutare Bruno Tabacci. Dai vertici nazionali del partito bocche cucite e un’apparente serenità ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 6 agosto 2022) di Erika Noschese Mentre si provano a delineare definitivamente gli scenari politici, i partiti iniziano a mostrare crepe evidenti. Questo non è solo il caso di Azione che, dopo l’accordo con il Pd,seriamente di perdere pezzi. La responsabilità sembra essere, in parte, anche di Luigi Di Maio: il ministro degli Esteri, dopo l’addio al Movimento 5 Stelle, ha lanciato il suo partito politico. Un movimento, “Insieme per il futuro” che inizialmente sembrava intenzionato a correre da solo per poi unirsi ae dare così vita ad un’unica grande coalizione. Una decisione che sembra aver fatto storcere il naso agli esponenti diche – almeno in Campania – sembrano pronti a salutare Bruno Tabacci. Dai vertici nazionali del partito bocche cucite e un’apparente serenità ...

