Centinaio: stanziati 150 mln per modernizzare agroalimentare (Di sabato 6 agosto 2022) Logistica, Centinaio (Mipaaf): stanziati 150 mln per modernizzare agroalimentare a vantaggio di filiera e consumatori – "Con questo decreto si stanziano risorse che serviranno ad ammodernare infrastrutture quali i mercati con effetti positivi sia per le imprese sia per i consumatori". Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, in merito al decreto Mipaaf che stanzia 150 milioni di euro – nell'ambito dei fondi del Pnrr – per lo sviluppo della capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso operanti nei settori agroalimentare, ittico, silvicoltura, floricoltura e vivaismo. "Grazie a queste agevolazioni – continua il sottosegretario – si potranno finanziare interventi per migliorare la capacità di stoccaggio e ...

