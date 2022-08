C’è l’accordo tra Pd | Sinistra Italiana e Verdi Letta | “Un’alleanza necessaria per evitare che l’Italia abbia per la prima volta un governo di destra-destra”

Leggi su lastampa

(Di sabato 6 agosto 2022) Bonelli: «La lotta per la democrazia vienedi tutto» Fratoianni: «Insieme con la forza delle idee di ciascuno». Berlusconi: con noi alflat tax per tutti al 23%. Lotta Meloni-Salvini per la leadership del centro. Italia Viva contro il segretario dem: «Noi non viviamo di rancori»