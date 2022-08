C’è l’accordo tra Pd, Sinistra Italiana e Verdi. Intesa anche con Di Maio. Letta: “Alleanza per evitare un governo di destra-destra” (Di sabato 6 agosto 2022) Bonelli: «La lotta per la democrazia viene prima di tutto». Fratoianni: «Insieme con la forza delle idee di ciascuno». Renzi: «I dem si alleano con chi ha fatto cadere Draghi». Berlusconi: con noi al governo flat tax per tutti al 23%. Lotta Meloni-Salvini per la leadership del centrodestra Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 6 agosto 2022) Bonelli: «La lotta per la democrazia viene prima di tutto». Fratoianni: «Insieme con la forza delle idee di ciascuno». Renzi: «I dem si alleano con chi ha fatto cadere Draghi». Berlusconi: con noi alflat tax per tutti al 23%. Lotta Meloni-Salvini per la leadership del centro

