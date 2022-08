C’è l’accordo tra Pd | Si e Verdi Intesa anche con Di Maio Letta | “Alleanza per evitare un governo di destra-destra” Salvini | “Ignoranti e senza rispetto”

(Di sabato 6 agosto 2022) Bonelli: «La lotta per la democrazia viene prima di tutto». Fratoianni: «Insieme con la forza delle idee di ciascuno». Meloni: «per le poltrone». Renzi: «I dem si alleano con chi ha fatto cadere Draghi». Berlusconi: con noi alflat tax per tutti al 23%. Calenda: una mensilità in più ai lavoratori

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Juventus, c'è l'accordo per #Kostic: lui vuole i bianconeri Ora da trovare l'intesa con l'Eintra… - _Morik92_ : La cessione di Maxi #Gomez al #Fenerbahce può segnare la svolta al trasferimento di #Arthur al #Valencia (il motivo… - borghi_claudio : @carmen19353421 Ma che vuol dire 'se esiste l'accordo pubblicalo'? C'è un gruppo di lavoro che sta facendo un test… - IDRACtBlog : ??U F F I C I A L E:Francesco #Lodi nuovamente rosso azzurro??????Il @CataniaSSD annuncia??di aver raggiunto??l’accordo… - trimpa48 : RT @pablo__liberal: Calenda è un mito... c’è una coalizione Pd-Leu-SI-Verdi-Di Maio, lui decide di entrare, poi fa un accordo col solo Pd e… -

RaiNews

Sono state appianate le divergenze tra Pd, Sinistra italiana ed Europa Verde. Un vertice tra Enrico Letta, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, rinviato da ieri a oggi, ha portato all'intesa elettorale ...Dopo aver confermato l'alleanza con Azione e +Europa , è stato trovato l'con Sinistra Italiana e i Verdi e non ultimo, anche con Impegno Civico di Luigi Di Maio. Il segretario Enrico Letta ha ... Dopo l'intesa con Verdi e SI, Letta chiude l'accordo con Di Maio: "Senza intese non si vince" - Giorgia Meloni: "Accordo per la CostituzioneNo, per le poltrone" - Giorgia Meloni: "Accordo per la CostituzioneNo, per le poltrone"