C' è l' accordo Pd-Verdi-Sinistra italiana

(Di sabato 6 agosto 2022) Dopo circa un'ora di confronto, c'è l'elettorale tra Pd-. Lo annunciano fonti dei tre partiti, che hanno convocato una conferenza stampa al Nazareno cui prenderanno parte Enrico Letta, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Si ricompone (almeno per ora) il campo del centro. Ieri era stata l'Assemblea nazionale deia chiedere a maggioranza di portare avanti un'alleanza con il Pd. Questa mattina stessa indicazione era arrivata dall'assemblea nazionale di, in cui ha prevalso con il 61 per cento dei voti dei delegati la mozione Fratoianni: proprio per impegnare il partito ad andare avanti nelle interlocuzioni con i democratici.

