‘Cautano in poesia’, cultura ed emozioni avvolgono il borgo sannita (Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCautano – Un grande successo, dopo la prima serata, c’era tanta attesa per il salotto poetico e il concorso Nazionale ‘Simonetta Lamberti’. Cautano sta diventando sempre di più un centro di cultura e la risposta della gente è la piane testimonianza di quanto sia stata centrata l’idea di dedicare una serata intera alla poesia e alla musica. Evento che si è allargato nel tempo, rispetto alla prima edizione sono aumentate le novità. Adesso c’è una diretta radio, grazie al supporto dell’emittente Radio Kaos, c’è una selezione di poesie (dalle 40 arrivate ne sono state selezionate cinque per la finalissima) e c’è l’assegnazione di premi speciali. Quello che non è cambiato è il salotto iniziale con la presentazione del libro di Ernesto Razzano, ‘Firenze lo sai’, che ha saputo intrattenere il numeroso pubblico presente in piazza. Una chiacchierata ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCautano – Un grande successo, dopo la prima serata, c’era tanta attesa per il salotto poetico e il concorso Nazionale ‘Simonetta Lamberti’. Cautano sta diventando sempre di più un centro die la risposta della gente è la piane testimonianza di quanto sia stata centrata l’idea di dedicare una serata intera alla poesia e alla musica. Evento che si è allargato nel tempo, rispetto alla prima edizione sono aumentate le novità. Adesso c’è una diretta radio, grazie al supporto dell’emittente Radio Kaos, c’è una selezione di poesie (dalle 40 arrivate ne sono state selezionate cinque per la finalissima) e c’è l’assegnazione di premi speciali. Quello che non è cambiato è il salotto iniziale con la presentazione del libro di Ernesto Razzano, ‘Firenze lo sai’, che ha saputo intrattenere il numeroso pubblico presente in piazza. Una chiacchierata ...

blu_eventi : RT @contattogiorgi: CAUTANO IN POESIA - 4 e 5 Agosto 2022 - 1° CONCORSO NAZIONALE “SIMONETTA LAMBERTI”. - contattogiorgi : CAUTANO IN POESIA - 4 e 5 Agosto 2022 - 1° CONCORSO NAZIONALE “SIMONETTA LAMBERTI”. - ilvaglio1 : 'Festival artisti di strada - Cautano in poesia', apericena d'introduzione #cautano #artisti #strada… -

Festival degli artisti di strada a Cautano. L''evento - apericena' di presentazione ufficiale del 'Festival artisti di strada - Cautano in poesia' si svolgerà lunedì 1 agosto 2022, con inizio alle 18.30, presso la sede dell'Ente Parco del Taburno - Camposauro, in piazza Vittorio Veneto. Nell'incontro, sarà illustrato il ... LUNEDI' 1 AGOSTO 2022 L''EVENTO - APERICENA' DI PRESENTAZIONE DEL 'FESTIVAL ARTISTI DI STRADA - CAUTANO IN POESIA' L''evento - apericena' di presentazione ufficiale del 'Festival artisti di strada - Cautano in poesia' si svolgerà lunedì 1 agosto 2022, con inizio alle 18.30, presso la sede dell'Ente Parco del Taburno - Camposauro, in piazza Vittorio Veneto. Nell'incontro, sarà illustrato il ... L''evento - apericena' di presentazione ufficiale del 'Festival artisti di strada -in' si svolgerà lunedì 1 agosto 2022, con inizio alle 18.30, presso la sede dell'Ente Parco del Taburno - Camposauro, in piazza Vittorio Veneto. Nell'incontro, sarà illustrato il ...L''evento - apericena' di presentazione ufficiale del 'Festival artisti di strada -in' si svolgerà lunedì 1 agosto 2022, con inizio alle 18.30, presso la sede dell'Ente Parco del Taburno - Camposauro, in piazza Vittorio Veneto. Nell'incontro, sarà illustrato il ...