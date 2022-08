Cari giornalisti | non fate gli gnorri | l’atomica su Hiroshima l’hanno sganciata gli americani

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 6 agosto 2022) In occasione del 77esimo anniversario del lancio della bomba atomica Little Boy su, riproponiamo ai lettori questo pezzo di Valerio Benedetti, pubblicato sul Primato Nazionale esattamente un anno fa. Da allora nulla è purtroppo cambiato, perché in molti articoli dei media italiani continua a non essere menzionato il carnefice, ovvero chi attuò i bombardamenti atomici sulla città giapponese: gli Stati Uniti d’America IPN Roma, 6 ago – In quel maledetto 6 agosto del 1945, il bombardiere americano B-29 Enola Gay sganciava la prima atomica della storia sulla città giapponese di. In quell’olocausto nucleare – senza contare i decessi negli anni successivi causati dalle radiazioni – morirono circa 80mila persone. Quasi tutti civili, e cioè anche donne, vecchi e bambini. Questi sono i fatti, che non sono soggetti a interpretazione. C’è ...