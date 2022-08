Can Yaman, si avvicina il debutto di “Viola come il mare”: l’indiscrezione (Di sabato 6 agosto 2022) Can Yaman è pronto a tornare in televisione con “Viola come il mare”: ecco la data di uscita emersa dalle ultime indiscrezioni Can Yaman è inarrestabile e negli ultimi anni ha conquistato il cuore di milioni di italiani spaziando da un ruolo all’altro. L’attore e modello turco grazie al suo brillante talento è riuscito a realizzare una brillante carriera ricca di progetti inediti e nuove esperienze. A settembre l’attore tornerà sul piccolo schermo con una nuova avventura, i fan non vedono l’ora di vederlo nel ruolo dell’ispettore capo Francesco Demir. La nuova fiction di Canale 5 dal titolo “Viola come il mare” vedrà come protagonisti l’amato Yaman e la straordinaria Francesca Chillemi La fiction è diretta da ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 agosto 2022) Canè pronto a tornare in televisione con “il”: ecco la data di uscita emersa dalle ultime indiscrezioni Canè inarrestabile e negli ultimi anni ha conquistato il cuore di milioni di italiani spaziando da un ruolo all’altro. L’attore e modello turco grazie al suo brillante talento è riuscito a realizzare una brillante carriera ricca di progetti inediti e nuove esperienze. A settembre l’attore tornerà sul piccolo schermo con una nuova avventura, i fan non vedono l’ora di vederlo nel ruolo dell’ispettore capo Francesco Demir. La nuova fiction di Canale 5 dal titolo “il” vedràprotagonisti l’amatoe la straordinaria Francesca Chillemi La fiction è diretta da ...

