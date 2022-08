“Campo aperto” verso il flop. Letta ha seminato gramigna e raccoglie zizzania (Di sabato 6 agosto 2022) Chi semina raccoglie, recita la saggezza popolare, e visto lo stato confusionale in cui versa il centrosinistra, si evince che Letta dal suo ritorno in Italia ha seminato gramigna e ora raccoglie zizzania. Il suo Campo aperto, ex Campo largo, più che a un'alleanza politica assomiglia infatti a un ring dove volano colpi proibiti che non risparmiano nemmeno l'arbitro. Che sia un combattimento di wrestling odi pugilato vero lo sapremo a breve, ma comunque finisca - rottura definitiva o ennesimo pateracchio - il fallimento è conclamato, perché le strategie elettorali non si costruiscono all'ultimo momento in laboratorio, sostituendo l'elaborazione politica con il bancomat dei seggi, che peraltro scarseggiano. Letta era ... Leggi su iltempo (Di sabato 6 agosto 2022) Chi semina, recita la saggezza popolare, e visto lo stato confusionale in cui versa il centrosinistra, si evince chedal suo ritorno in Italia hae ora. Il suo, exlargo, più che a un'alleanza politica assomiglia infatti a un ring dove volano colpi proibiti che non risparmiano nemmeno l'arbitro. Che sia un combattimento di wrestling odi pugilato vero lo sapremo a breve, ma comunque finisca - rottura definitiva o ennesimo pateracchio - il fallimento è conclamato, perché le strategie elettorali non si costruiscono all'ultimo momento in laboratorio, sostituendo l'elaborazione politica con il bancomat dei seggi, che peraltro scarseggiano.era ...

