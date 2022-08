Calendario sfilate moda | ritorni e debutti alla Milano Fashion Week

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 6 agosto 2022) Life&People.it Grandi novitàdi settembre, leritornano nelle quattro capitali della. New entry,in passerella, ilriparte con un ricco programma. Il sistemaè rinato incalzando ritmi sfidanti, ledel prossimo mese presenteranno le collezioni donna Primavera Estate 2023 per poi spostarsi immediatamente in Europa. A Londra debutterà Raf Simons venerdì 16 settembre, ishow proseguiranno fino martedì 20. Laa New York andrà in scena dal 9 al 14 settembre. A chiudere dopo Londra,e New York è la settimana della ...