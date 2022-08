Calenda insulta i suoi alleati. E cambia ancora: "Letta ora decida. O me o le zattere" (Di sabato 6 agosto 2022) "Di Maio? Meglio che torni a fare quello che faceva prima". E su Bonelli e Fratoianni: "Pensare di lavorare insieme a loro? Boh..." Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 agosto 2022) "Di Maio? Meglio che torni a fare quello che faceva prima". E su Bonelli e Fratoianni: "Pensare di lavorare insieme a loro? Boh..."

steppenwolf1976 : RT @Capezzone: ++Agenzia QuasiVero, esclusivo++ Svelata la prossima campagna porta a porta di Azione per convincere gli elettori indecisi.… - emato64 : RT @Capezzone: ++Agenzia QuasiVero, esclusivo++ Svelata la prossima campagna porta a porta di Azione per convincere gli elettori indecisi.… - AlGabriella : RT @Capezzone: ++Agenzia QuasiVero, esclusivo++ Svelata la prossima campagna porta a porta di Azione per convincere gli elettori indecisi.… - eErgaOmnes : RT @NicolaMelloni: Prima mettono in discussione l'alleanza, poi Calenda li insulta e loro sciolgono la riserva. Scappati di casa e' un comp… - Manuela9679 : @ilsabino1994 @La_manina__ Non credo ci sia subalternità, il Pd adesso ha più voti del M5S, anzi adesso il Pd si è… -