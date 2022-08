Calenda insiste: noi mai con chi ha bocciato Draghi. E Letta pensa a un piano B: il Pd da solo al voto (Di sabato 6 agosto 2022) Basta risse a sinistra. Cresce nel Pd la diffidenza verso Carlo Calenda e verso i suoi fulmini con i quali scomunica tutti. Lo spettacolo che offre il carrozzone progressista è desolante. Troppe liti, troppo livore via social. Così non si può andare avanti e questo sarebbe in queste ore il pensiero di Enrico Letta secondo Repubblica, che parla di un piano B del segretario dem. Per i dem intollerabili le intemperanze di Calenda “I dem – scrive Repubblica – considerano ingiustificate e intollerabili le intemperanze social del leader di Azione e anche su questo Letta ha provato a tenere il punto: l’accordo con Fratoianni e Bonelli, ora molto probabile, non mette in discussione i passaggi sottoscritti nel documento tra il Pd e i centristi, dove peraltro è espressamente prevista la stipula di intese con ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 agosto 2022) Basta risse a sinistra. Cresce nel Pd la diffidenza verso Carloe verso i suoi fulmini con i quali scomunica tutti. Lo spettacolo che offre il carrozzone progressista è desolante. Troppe liti, troppo livore via social. Così non si può andare avanti e questo sarebbe in queste ore il pensiero di Enricosecondo Repubblica, che parla di unB del segretario dem. Per i dem intollerabili le intemperanze di“I dem – scrive Repubblica – considerano ingiustificate e intollerabili le intemperanze social del leader di Azione e anche su questoha provato a tenere il punto: l’accordo con Fratoianni e Bonelli, ora molto probabile, non mette in discussione i passaggi sottoscritti nel documento tra il Pd e i centristi, dove peraltro è espressamente prevista la stipula di intese con ...

