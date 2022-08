Calciomercato Torino, ritorna di moda il nome di Gnonto (Di sabato 6 agosto 2022) Calciomercato Torino, nonostante le difficoltà del mercato, i granata potrebbero ritornare sull’azzurro Gnonto Per il Torino ritorna di interesse il nome di Wilfred Gnonto. Secondo quanto riportato da Tuttosport il presidente dei granata, Urbano Cairo, ha preso in mano il Calciomercato, dopo le difficoltà di Vagnati. Tra i nomi che sono stati fatti a Cairo c’è anche quello del giovane azzurro dello Zurigo, che già prima dell’apertura del mercato era stato accostato al Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022), nonostante le difficoltà del mercato, i granata potrebberore sull’azzurroPer ildi interesse ildi Wilfred. Secondo quanto riportato da Tuttosport il presidente dei granata, Urbano Cairo, ha preso in mano il, dopo le difficoltà di Vagnati. Tra i nomi che sono stati fatti a Cairo c’è anche quello del giovane azzurro dello Zurigo, che già prima dell’apertura del mercato era stato accostato al. L'articolo proviene da Calcio News 24.

