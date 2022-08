Calciomercato Monza, mossa di Galliani: sgambetto alle big di Serie A (Di sabato 6 agosto 2022) Mancano pochi giorni all’inizio della Serie A e il Monza lavora alla campagna acquisti per rinforza il club guidato da Stroppa. Il Monza di Silvio Berlusconi sta attuando un’incredibile campagna acquisti per un club neo promosso in Serie A. Il club brianzolo, diretto da Berlusconi insieme ad Adriano Galliani, è al primo anno della sua Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 6 agosto 2022) Mancano pochi giorni all’inizio dellaA e illavora alla campagna acquisti per rinforza il club guidato da Stroppa. Ildi Silvio Berlusconi sta attuando un’incredibile campagna acquisti per un club neo promosso inA. Il club brianzolo, diretto da Berlusconi insieme ad Adriano, è al primo anno della sua Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | Ancora non c'è l'ok dell'@Arsenal per Pablo #Marí: @HellasVeronaFC sullo sfondo - DiMarzio : #Calciomercato I @ACMonza, interesse per #Acerbi della @OfficialSSLazio - DiMarzio : #Calciomercato | #Monza in chiusura per #PabloMarì dell'#Arsenal - serieAnews_com : #Calciomercato #Monza, #Galliani in pressing su #Acerbi della #Lazio - Gianluc96955001 : RT @DiMarzio: #Calciomercato I @ACMonza, interesse per #Acerbi della @OfficialSSLazio -