Calciomercato Milan, nuovo nome per il centrocampo: le ultime (Di sabato 6 agosto 2022) Il Milan, dopo aver mancato il colpo Renato Sanches, continua la ricerca del centrocampista e del difensore. Il budget nelle mani di Maldini e Massara è ora più contenuto: gran parte dei soldi sono stati usati per il gioiellino Charles De Ketelaere. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, tra i nomi che rispecchiano il profilo tracciato da Pioli c’è quello di: Raphael Onyedika. Nigeriano, classe 2001, gioca da un paio di stagioni nel massimo campionato danese e si mostra come un centrocampista di resistenza e molto intelligente, le due qualità che cerca Pioli. Midtjylland Raphael Onyedika Il Milan sa che sostituire Kessié è quasi impossibile, per questo cerca un giovane che possa crescere sotto la guida di Pioli. Onyedika, di proprietà del Midtjylland, potrebbe partire per meno di dieci milioni. Con la squadra danese, il ... Leggi su rompipallone (Di sabato 6 agosto 2022) Il, dopo aver mancato il colpo Renato Sanches, continua la ricerca del centrocampista e del difensore. Il budget nelle mani di Maldini e Massara è ora più contenuto: gran parte dei soldi sono stati usati per il gioiellino Charles De Ketelaere. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, tra i nomi che rispecchiano il profilo tracciato da Pioli c’è quello di: Raphael Onyedika. Nigeriano, classe 2001, gioca da un paio di stagioni nel massimo campionato danese e si mostra come un centrocampista di resistenza e molto intelligente, le due qualità che cerca Pioli. Midtjylland Raphael Onyedika Ilsa che sostituire Kessié è quasi impossibile, per questo cerca un giovane che possa crescere sotto la guida di Pioli. Onyedika, di proprietà del Midtjylland, potrebbe partire per meno di dieci milioni. Con la squadra danese, il ...

lucabianchin7 : Il #Milan probabilmente prenderà un centrocampista difensivo, diverso da Renato Sanches. Identikit ideale: ?? U25… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, la lista dei profili seguiti per il centrocampo ???? - lucabianchin7 : I 3 milioni di bonus che il #Milan può pagare al Bruges per #DeKetelaere ?? 1 mln in caso di qual. Champions 2022-2… - Angelredblack1 : RT @PianetaMilan: .@acmilan , urge un centrocampista: le ultime idee di #Maldini e #Massara | News #ACMilan #Milan #SempreMilan https://… - TeofiloSteven : RT @lucabianchin7: Il #Milan probabilmente prenderà un centrocampista difensivo, diverso da Renato Sanches. Identikit ideale: ?? U25 ?? fi… -