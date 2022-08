Calciomercato Milan – Ilic vicino alla Lazio, era stato accostato ai rossoneri (Di sabato 6 agosto 2022) Nonostante Ivan Ilic fosse stato accostato anche al Milan, il suo futuro sembrerebbe essere indirizzato verso la Lazio di Maurizio Sarri Leggi su pianetamilan (Di sabato 6 agosto 2022) Nonostante Ivanfosseaccoanche al, il suo futuro sembrerebbe essere indirizzato verso ladi Maurizio Sarri

lucabianchin7 : Il #Milan probabilmente prenderà un centrocampista difensivo, diverso da Renato Sanches. Identikit ideale: ?? U25… - lucabianchin7 : I 3 milioni di bonus che il #Milan può pagare al Bruges per #DeKetelaere ?? 1 mln in caso di qual. Champions 2022-2… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, la lista dei profili seguiti per il centrocampo ???? - sportli26181512 : Milan, Giroud fuori per un affaticamento muscolare: Oliver Giroud non parteciperà all'amichevole del Milan contro i… - MilanWorldForum : Milan: le condizioni di Giroud. Le news QUI -) -