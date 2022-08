Calciomercato, clamoroso Meret (Di sabato 6 agosto 2022) Sembrava tutto fatto per il trasferimento, in prestito secco, di Meret allo Spezia ma i liguri hanno trovato l’accordo con la Fiorentina... Leggi su calciomercato (Di sabato 6 agosto 2022) Sembrava tutto fatto per il trasferimento, in prestito secco, diallo Spezia ma i liguri hanno trovato l’accordo con la Fiorentina...

fant_chia_amor : RT @NicoSchira: Mercato clamoroso dell’#ASRoma con gli acquisti di #Wijnaldum, #Dybala, #Matic #Celik E non finisce qui: Giallorossi al… - MCalcioNews : Calciomercato Milan, clamoroso: pagano la clausola, Pioli e tifosi in ansia - SampNews24 : Clamoroso #Escalante: niente Real #Valladolid, resta in Serie A. Ma non alla #Lazio - sportli26181512 : Udinese, clamoroso Deulofeu! La mossa del Napoli cambia tutto: ll Napoli sta lasciando in stand by la trattativa co… - massi19732 : RT @DanieleSormani: ???? Dopo il clamoroso colpo #Dybala, la #Roma sembra non volersi fermare ed è vicina ad un altro pazzesco acquisto inter… -