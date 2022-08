Calciomercato Bologna, tentazione United per Arnautovic (Di sabato 6 agosto 2022) Calciomercato Bologna: su Arnautovic piomba il Manchester United, ma l’attaccante austriaco rimane incedibile per i rossoblu Su Marko Arnautovic spunta il Manchester United. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Bologna è finito nel mirino dei Red Devils, vista la posizione poco stabile di Martial e Ronaldo. Il Bologna però non ha nessuna intenzione di cedere il suo attaccante, mentre prosegue la ricerca della sua riserva. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022): supiomba il Manchester, ma l’attaccante austriaco rimane incedibile per i rossoblu Su Markospunta il Manchester. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante delè finito nel mirino dei Red Devils, vista la posizione poco stabile di Martial e Ronaldo. Ilperò non ha nessuna intenzione di cedere il suo attaccante, mentre prosegue la ricerca della sua riserva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #SerieA | #Bologna, ufficiale il rinnovo di #Skorupski - DiMarzio : #Calciomercato | #Bologna, #Juwara in prestito all'#Istra - DiMarzio : #Calciomercato | @AFCAjax, arriva l'offerta per #Lucca: @BfcOfficialPage sorpassato - CalcioNews24 : Calciomercato Bologna, tentazione United per Arnautovic - TheVoiceofFoot1 : ??#Calciomercato #Roma Chiuso l'affare #Wijnaldum, la Roma si concentra sulle uscite in attacco di #Shomurodov, tr… -