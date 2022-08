Calcio: esordio vincente per Conte in Premier League, il Tottenham batte 4-1 il Southampton (Di sabato 6 agosto 2022) Londra, 6 ago. - (Adnkronos) - esordio vincente per il Tottenham di Antonio Conte in Premier League. Gli 'Spurs' dopo esser passati in svantaggio contro il Southampton per il gol di Ward-Prowse al 12', hanno ribaltato il match grazie alle reti di Sessegnon al 21', Dier al 31', Kulusevski al 63' e all'autogol di Salisu al 61'. esordio anche per Ivan Perisic: 24 minuti più recupero per l'ex Inter al posto di Sessegnon. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Londra, 6 ago. - (Adnkronos) -per ildi Antonioin. Gli 'Spurs' dopo esser passati in svantaggio contro ilper il gol di Ward-Prowse al 12', hanno ribaltato il match grazie alle reti di Sessegnon al 21', Dier al 31', Kulusevski al 63' e all'autogol di Salisu al 61'.anche per Ivan Perisic: 24 minuti più recupero per l'ex Inter al posto di Sessegnon.

sampdoria : ? | TRIPLICE FISCHIO Déjà-vu al 'Ferraris': #Sabiri fa gol, #Audero respinge un calcio di rigore all'ultimo respir… - repubblica : Ferrieri Caputi, esordio difficile: due rigori, un gol annullato e proteste [di Matteo Pinci] - TV7Benevento : Calcio: esordio vincente per Conte in Premier League, il Tottenham batte 4-1 il Southampton -… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Esordio ok per il Tottenham, 4-1 al Southampton Vittoria in rimonta per la squadra di Antonio Conte - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Everton-Chelsea, le formazioni ufficiali: esordio per l'ex azzurro Koulibaly -