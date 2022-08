Calcio, Coppa Italia 2022-2023: tris del Torino, goleade di Brescia e di Spezia, SPAL vincente ai supplementari (Di sabato 6 agosto 2022) E’ calato il sipario su una nuova giornata dedicata ai 32mi dell’edizione 2022-2023 di Coppa Italia di Calcio. Quattro le sfide che si sono tenute quest’oggi. Partiamo dal successo del Torino contro il Palermo. I granata si sono imposti per 3-0 per effetto della realizzazioni di Lukic, Radojic e di Pellegri. Ai sedicesimi di finale il Toro di Juric se la vedrà contro il Cittadella. Sono state nette le affermazioni del Brescia e dello Spezia. I lombardi si sono imposti contro il Pisa per 4-1 grazie all’autogol di Nicola e ai gol di Aye, Ndoj e di Bianchi. E dire che erano stati i pisani a realizzare per primi con Masucci. Brescia che affronterà proprio la compagine spezzina a segno 5-1 contro il Como. Nzola, Verde su rigore, Strelec, ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) E’ calato il sipario su una nuova giornata dedicata ai 32mi dell’edizionedidi. Quattro le sfide che si sono tenute quest’oggi. Partiamo dal successo delcontro il Palermo. I granata si sono imposti per 3-0 per effetto della realizzazioni di Lukic, Radojic e di Pellegri. Ai sedicesimi di finale il Toro di Juric se la vedrà contro il Cittadella. Sono state nette le affermazioni dele dello. I lombardi si sono imposti contro il Pisa per 4-1 grazie all’autogol di Nicola e ai gol di Aye, Ndoj e di Bianchi. E dire che erano stati i pisani a realizzare per primi con Masucci.che affronterà proprio la compagine spezzina a segno 5-1 contro il Como. Nzola, Verde su rigore, Strelec, ...

