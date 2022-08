Calcio: Chelsea offre soldi e Marcos Alonso al Barça per De Jong (Di sabato 6 agosto 2022) Operazione da quasi 80 milioni di euro ma va convinto l'ex Ajax BARCELLONA (SPAGNA) - Il Chelsea bussa alla porta del Barcellona per Frankie De Jong e mette sul piatto circa 70 milioni di euro più il ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 6 agosto 2022) Operazione da quasi 80 milioni di euro ma va convinto l'ex Ajax BARCELLONA (SPAGNA) - Ilbussa alla porta del Barcellona per Frankie Dee mette sul piatto circa 70 milioni di euro più il ...

