Calciatore della Fiorentina arrestato per furto: 'A Roma come escort, ha derubato un cliente' (Di sabato 6 agosto 2022) Il 21enne Idriss Ben Moussa è stato arrestato con l'accusa di furto . Il giovane, promessa della Fiorentina , con un passato nell'Under 17 del club viola, giovedì si è recato a Roma per un incontro a ... Leggi su leggo (Di sabato 6 agosto 2022) Il 21enne Idriss Ben Moussa è statocon l'accusa di. Il giovane, promessa, con un passato nell'Under 17 del club viola, giovedì si è recato aper un incontro a ...

