Buya Turay convocato dal Malmö non va al suo matrimonio: all’altare manda il fratello (Di sabato 6 agosto 2022) Mohamed Buya Turay non ha potuto partecipare al suo matrimonio e così ha mandato il fratello al suo posto. È stato lo stesso calciatore della Sierra Leone a confessare quanto accaduto al giornale svedese Afton Bladet. Dopo aver giocato per qualche anno con la Cina, prima con la maglia degli Hebei China Fortune e poi con quella degli Henan Songshan Longmen, Turay è passato ufficialmente al Malmö FF qualche giorno fa. Con il contratto firmato in Svezia lo scorso 22 luglio, Buya Turay è diventato ufficialmente un calciatore del club svedese, dove ha esordito anche Zlatan Ibrahimovic. Peccato che per il 21 luglio Turay avesse previsto una cerimonia improcrastinabile: il matrimonio con la sua compagna Suad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Mohamednon ha potuto partecipare al suoe così hato ilal suo posto. È stato lo stesso calciatore della Sierra Leone a confessare quanto accaduto al giornale svedese Afton Bladet. Dopo aver giocato per qualche anno con la Cina, prima con la maglia degli Hebei China Fortune e poi con quella degli Henan Songshan Longmen,è passato ufficialmente alFF qualche giorno fa. Con il contratto firmato in Svezia lo scorso 22 luglio,è diventato ufficialmente un calciatore del club svedese, dove ha esordito anche Zlatan Ibrahimovic. Peccato che per il 21 luglioavesse previsto una cerimonia improcrastinabile: ilcon la sua compagna Suad ...

fattoquotidiano : Buya Turay convocato dal Malmö non va al suo matrimonio: all’altare manda il fratello - sportli26181512 : Buya Turay assente al suo matrimonio per il Malmö. All'altare c'è il fratello! - Eurosport_IT : Quando devi scegliere tra l'andare in Svezia o andare al tuo matrimonio? ?????? Per fortuna c'è tuo fratello a darti u… - Kaiser__Franz : Mohamed Buya Turay doveva sposarsi il 21 luglio, ma il Malmö, che lo ha acquistato, gli ha chiesto di arrivare il p… -