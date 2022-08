Bundesliga | Reus decide Dortmund-Leverkusen | Friburgo travolgente Gladbach di rimonta | pari Wolfsburg

SSportNetwork : #SaturdayFever #Bundesliga Al termine del #primotempo il #BorussiaDortmund è avanti 1-0 sul #Leverkusen grazie al gol al 10' di #Reus. #live -

Sky Sport

... gara valida per la prima giornata della2022 - 2023 ; calcio di inizio alle ore 18.30. In mezzo al campo Dahoud e Bellingham; sulla trequarti Malen,e Adeyemi, di supporto sll'unica ...A sette giorni dall'inizio della2022 - 23 - per i gialloneri subito una sfida intrigante con il Bayer Leverkusen -e compagni debuttano in Coppa di Germania contro la seconda squadra ... Bundesliga, prima giornata: ok Friburgo, Moncheglandbach e Union. In campo Dormund-Bayer Borussia Dortmund hat ehrgeizige Ziele formuliert. Der Auftakt ist zumindest vom Ergebnis her geglückt. Allerdings gerät der Erfolg in der zweiten Halbzeit arg in Gefahr.Der BVB gewinnt den ersten Liga-Kracher der Saison 1:0 gegen Leverkusen. Aber die Dortmunder sorgen sich um Neuzugang Karim Adeyemi.